【時報記者郭鴻慧台北報導】高雄、台南8月買賣移轉棟數出爐，本月高雄總移轉棟數為2,613棟，月減12.3%，年減為18.8％，是繼2月份的2,327棟之後，今年以來的次低點；而台南本月總移轉總棟數為1,874棟，月減26.4％，年減5.4%，繼2月份的1,388棟後，台南本月表現與高雄同樣，為今年的次低點！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，8月移轉反映的是7月份的交易量，房地合一2.0於7月正式上路前，為趕搭舊制稅率，各地皆出現大量交易潮，尤其台南為六都房市的一級熱區，交易量更幾度創史上新高，隨著政策刺激因素消退，加上8月進入民俗月，部分民眾避開此時過戶交屋，因此讓登記移轉量表現微減。

如今疫情趨緩，內用解封、商業活動逐漸熱絡，除了自住，收益型的產品需求，買盤都將持續出籠，尤其南台灣受疫情影響相對較輕，市場仍受利率低、資金多的利多帶動，房市表現也將更快恢復信心水準。

8月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，分別為鳳山區、三民區及楠梓區，8月鳳山區以420棟居全市之冠，月增12.6%，年增12%，三民區以328棟居次，月增4.1%，年減37%，楠梓區為283棟，月減17.5%，年增9.7%。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，8月高雄移轉量年月皆呈現微減，除了受民俗月影響過戶，高雄8月初，有近半個月都是連日豪雨，市場出現不少因漏水問題，影響驗屋、交屋時程的情況，辦理過戶程序也因而延緩；然而高雄房市不同於台南波動大，雖偶有因素干擾，但市場利多仍在，讓價量表現長期持穩，目前疫情趨緩，各項民生活動也逐漸復甦，推估下半年整體交易市況仍可期待。

觀察8月台南買賣移轉棟數，由安南區、永康區、安平區拿下前三，安南區，以323棟居全市之冠，月減25.4%，年增86.7%，為前三名中唯一年增加的區域，永康區以274棟居次，月減61.1%，年減9.6%，安平區為194棟，月減26.8%，年減14.5%。

(時報資訊)