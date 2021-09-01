為打造勞資和諧的職場環境，富邦金控旗下富邦產險1日與富邦金控集團工會續簽團體協約，提供生育補助每胎10萬元等多項優於法令措施，以具體行動關懷員工、保障員工權益，納入多項優於法令之措施，持續以打造友善健康之幸福職場為目標！

富邦產險1日舉辦團體協約簽約典禮，由富邦產險董事長陳伯燿代表，與富邦金控集團工會簽訂團體協約。行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等貴賓蒞臨出席見證。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險於2016年即與工會簽訂第一次的團體協約，建立優於法令的勞動條件及員工福利，本次工會團體協約之協商，歷經討論後提供多項優於法令之員工福利，包括優於法令的生育與育兒補助，再加上今年6月富邦金控調升員工生育、育兒福利，員工將可享有10週有薪產假、生育補助每胎10萬元，以及育兒補助每年1.5萬的福利；在親屬喪假部分，針對父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者給予喪假12天，優於法定8天規範。同時，過去由職工福利委員會支出的員工誠實保證保險費，也改由富邦產險全額負擔，讓職工福利委員會資金能有更彈性的運用。

除了富邦產險之外， 富邦金控人資長劉菁宜指出，台北富邦銀行今年3月也與台北富邦銀行企業工會續簽團體協約，富邦證券、富邦期貨也已在2019年續簽，致力創造企業、員工雙贏的良性循環，均為積極呼應富邦60週年ESG四大策略之一「激勵」的重要策略主軸「員工關懷」。

(時報資訊)

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