金管會與銀行公會1日共同舉辦「鼓勵金融業參與數位五倍券，帶動民眾振興消費會議」，金管會主委黃天牧會中呼籲金融業響應數位五倍券措施。

黃天牧會中呼籲金融業響應「數位五倍券」措施，並由經濟部、聯卡中心、財金公司、關貿網路公司針對數位五倍券規劃方案及執行技術層面向金融業進行介紹與說明。

振興五倍券是在振興三倍券的基礎上，更精進擴大，各部會同時配合推出加碼方案。為鼓勵金融機構積極參與「數位五倍券」措施，並瞭解參與政府振興經濟政策，金管會與銀行公會共同舉辦「鼓勵金融業參與數位五倍券，帶動民眾振興消費」會議，邀集本國銀行、專營信用卡機構及專營電子支付機構負責人出席。

金管會表示，透過公私部門協力合作及共同努力，才能發揮更為快速的經濟復甦成效，將正面的力量擴散到整個經濟體系及社會的每一個角落，創造多贏。金管會鼓勵各金融業全力響應「數位五倍券」措施，善加利用此次機會，結合各部會之加碼方案積極推出行銷活動，努力提升民眾使用數位振興券的意願，並完善與聯卡中心、財金公司、關貿網路公司等單位的系統介接作業，確保系統順暢、穩定運作，共同促進非現金支付及行動支付的推動，帶給民眾安全與多元的支付服務與體驗。

(時報資訊)