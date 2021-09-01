【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數216.43點，漲2.41點；總計435家漲、258家跌、76家持平；委買4160273張、委賣2502513張；總成交值887.93億元。

(時報資訊)

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