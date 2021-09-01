【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17473.99點，跌16.30點；總計608家漲、314家跌、73家持平；委買17498651張、委賣11918460張；總成交值3602.13億元。

(時報資訊)

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