【時報記者張漢綺台北報導】貿聯-KY(3665)上半年稅後盈餘為8.61億元，年增16.35%，每股盈餘為6.48元，貿聯-KY預估，下半年可望比上半年好；美系外資、歐系外資及兩家日系外資出具最新報告，其中歐系及美系外資給予「中立」評等，兩家日系外資則分別給予「買進」及「優於大盤表現」評等，今天股價逆勢走高。

貿聯-KY第2季合併營收為70.15億元(約2.5億美元，季增15.86%，年增42.06%)，年增33.16%，營業毛利為16.7億元，年增20.58%，單季合併毛利率為23.81%，年減2.48個百分點，單季稅後盈餘為5.51億元(約1969萬美元，年增16.91%)，年增9.59%，單季每股盈餘為4.13元；累計上半年營業毛利為30.32億元，年增17.98%，合併毛利率為23.06%，年減2.09個百分點，稅後盈餘為8.61億元，年增16.35%，每股盈餘為6.48元。

貿聯-KY前7月合併營收為154.71億元，年增26.48%，貿聯-KY表示，車用、半導體、電器及數據中心需求穩定，訂單看起來正向，變數仍是缺料問題，不過整體來看，下半年還是會比上半年好。

一家日系外資報告表示，儘管貿聯-KY目標是朝向高價值及高利潤產品以改善產品組合，但考量零組件短缺及原物料價格上揚下保守的毛利率預估，我們調降貿聯-KY 2021年/2022年獲利10%/7%，不過我們將2021年的逆風視為近期的小問題，維持貿聯-KY「買進」評等，目標價為281元。

另一家日系外資最新報告指出，貿聯-KY正在進行轉型為多元產業產品，半導體、儲能、太陽能、數據中心、電動汽車和充電將成為公司長期成長驅動力，給予貿聯-KY「優於大盤表現」評等，目標價255元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意