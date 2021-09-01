國內知名IT產業技嘉科技董事長葉培城，是苗栗縣竹南鎮海口人，疫情期間，許多學校停課改採線上教學，許多弱勢學生因缺乏電腦設備無法使用線上教學，在當地里長葉光華的牽線下，葉培城在9月1日開學日捐助50部筆電，送給竹南鎮11所國中小學，包括他的母校海口國小在內，由縣長徐耀昌代表受贈，感謝葉培城持續關心家鄉弱勢學生的學習。

技嘉科技董事長葉培城，1960年出生在竹南鎮中港溪畔的海口里，老家距離海口國小僅約半公里，他從新竹明新工專電子科畢業後北上創業，在新店創設技嘉科技的總部，產品涵括主機板、筆電以及電腦周邊用品，其中技嘉滑鼠品質備受肯定，更是國際間許多電腦用戶的首選。

葉培城畢業自海口國小，海口因位在竹南中港溪河口要衝，故名海口，隔鄰港墘碼頭，是清朝時期苗栗地區往來大陸福建等地海運的重要進出港，當年船隻往來熱鬧非凡，隨著海運沒落，海口成了純樸寧靜的聚落。

葉培城老家葉氏家族在海口當地屬大家族，現任海口里長葉光華同為葉家宗親，葉培城在經營技嘉科技有成後，經常捐錢回饋家鄉。葉光華表示，葉培城非常關心家鄉情況，海口里有任何需要經費需求，只要葉培城知道，一定全力支持，像是目前海口巡守隊所使用的巡邏車，活動中心內相關設備，社區1年3節辦舉節慶活動，葉培城都會特別贊助。

葉光華說，這次疫情期間，全部學校都停課改採線上教學，竹南鎮內有不少弱勢學生沒錢購置電腦等設備，經他向葉培城反映，葉培城非常重視，當場捐出技嘉科技出產的筆記型電腦50部，全數捐贈給竹南鎮內11所國中小學，包括母校海口國小。

1日正是本學期開學日，葉光華特別選在開學日舉行捐贈筆電儀式，徐耀昌代表縣府受贈，感謝葉培城持續關愛家鄉發展，為弱勢學生學習注入希望之光。

(時報資訊)

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