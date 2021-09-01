【時報記者莊丙農台北報導】受到波羅的海綜合指數BDI及波羅的海海岬型指數BCI回檔影響，散裝航運今天全面走跌，慧洋-KY(2637)、四維航(5608)盤中跌幅逾6％，新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)、台航(2617)跌幅也超過4％。不過，業者認為，大陸近日對鐵礦石需求減緩，但整體貿易還是成長，散裝航運向上趨勢並無變化。

BDI指數最新報價4132點，跌幅2.43％，但因塞港與需求強勁，BDI指數8月累計上漲25.5％。BCI指數報價5919點，下跌243點，跌幅3.94％，平均日租金下滑2010美元，為49089美元。巴拿馬極限型運費指數BPI報價3781點，下跌93點，跌幅2.4％，平均日租金下降842美元至34028美元。超輕便極限型運費指數BSI報價3477點，上漲7點，漲幅0.2％。

8月中旬由於市場需求熱絡，推升BDI創波段新高，8月底更呈現陡峭上揚走勢，雖然因大陸傳出實施粗鋼限產減產措施，鐵礦砂結構發生顯著變化，但散裝航運業者認為，現在只是漲多的修正，市場依舊供不應求短期無解方。

航運業塞港、缺櫃、缺工等狀況今年以來一季比一季嚴重，各國又陸續爆發疫情，影響港口運作，陸上物流也受衝擊，塞港讓船舶週轉率大幅下降，到年底都沒有緩解現象，造成運價的飆升。另外，鐵礦砂、煤炭等載運需求持續成長，但新增運力有限，新型海上環保法規2023年上路之前，預期散裝航商對於新造船資本投入計畫將相對保守，第4季運價相較於往年同期將淡季不淡。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意