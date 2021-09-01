今年本土疫情襲來後，帶動在家自煮風潮，可覆熱的即食料理成為民眾消費首選，也帶動網路家庭（8044）旗下「PChomeX家好選物」業績向上。網家表示，「家好選物」服務推出一年，業績較去年成長10倍，更突破過往只有線上銷售的框架，將通路擴至便利商店、超市、量販等近5,000間實體店家。網家表示，未來也將引進更多跨領域的家居系列產品，並激發更多線上、線下發展的可能性。

網家於去年推出家好選物服務，以居家定位出發，網家電商事業部協理萬岳偉表示，近一年來與合作夥伴推出各類型的冷凍商品，目前已經推出麻膳堂水餃、星級主廚牛肉麵、桃城雞排等逾15支商品，其中，麻膳堂水餃累積銷售超過200萬顆、桃城雞排單日團購超過1萬包，都是熱銷商品。

網家表示，接下來「家好選物」將持續擴增常溫系列商品，也將協助餐飲品牌進行零售轉型，並預計引進更多跨領域的家居系列產品，同時拓展更多線上、線下的不同發展。

網家上半年稅後淨利1.83億元，較去年同期增長20.4％，每股盈餘為1.72元。不過，第二季單季稅後淨利4,112萬元，年減14.5％、季減71％。

以第三季來看，網家近期物流倉儲量能已回到正軌，8月份有網家自辦的「8月心禮節」刺激銷售動能以外，受到疫情影響的「史上最長暑假」近期結束，學生陸續返校開學，也帶動相關商品銷量直線攀升，為第三季業績帶來新動能，同時也為即將展開的零售旺季揭開序幕。

五月中本土疫情來襲，網家執行長蔡凱文先前曾表示，一天有時會接到10倍以上的訂單，導致出貨受到影響，但過程中已不斷調整，後來將食品、日用品等商品的訂單分拆後，物流塞車的狀況才逐步恢復正常，整體物流出貨進度，在6月底已經調回正常軌道。近期也透過把部分產品委外出貨，並在不同地區增加出貨，預期透過此一方式，將有望增加約二～三成的出貨量。

(時報資訊)

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