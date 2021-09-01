【時報記者沈培華台北報導】儘管8月進入傳統民俗月銷售淡季，但隨著疫情降級解封後帶動賞車人潮，加上各車商祭出優惠吸引買氣，8月車市銷售仍達3萬台以上水準優於預期，單月新車掛牌數為3萬3148台，僅年減4.9%，前8月車市規模為29萬3019萬台，仍年增1.5%。

隨著購車需求仍在，8月新車掛牌數達3萬3148台，較業者原先預期增加3成，月減12.9%，年減率約4.9%，和泰車(2207)繼續穩坐銷售龍頭。展望9月，和泰車認為，隨著疫情趨於穩定，加上政府規劃多種振興經濟方案，以及車廠持續提供優惠方案，預期9月總市場可增加至3萬7000台以上。

觀察各品牌表現，龍頭車廠和泰車雙品牌TOYOTA、LEXUS在8月掛牌數合計1萬1004台，總市占率33.2%，較去年同期成長1.1%，月減12.5%；TOYOTA旗下COROLLA CROSS 銷售表現在傳統淡季持續衝高，8月掛牌達3131台佳績，日本進口的Rav4銷售1665台，以及Altis賣出1207台，銷售表現都居前。在豪華進口車LEXUS部分，整體領牌台數2006台，比BENZ多了4台，蟬聯豪華進口車單月銷售冠軍。

展望9月，和泰車認為，隨著疫情趨於穩定，加上政府規畫多種振興經濟方案，以及車廠持續提供優惠促銷方案等利多，預期市場持續復甦，9月總市場預估可達3萬7000台以上，與去年同期銷售持平。

車廠觀察，由於遞延買氣仍在，即使6、7兩個月的車市較去年同期明顯衰退，但車廠並未下修今年的全年車市估值。裕隆(2201)集團也保持下半年車市相對樂觀的預期。

在其他各品牌表現，中華（2204）雙品牌MITSUBISHI以及CMC在8月掛牌數合計3339台，總市占率10.1%，月減11.5%，年減11.7%。

8月的前五大品牌車廠，分別為和泰車的TOYOTA品牌、福特FORD品牌、本田HONDA品牌、和泰車的LEXUS品牌、賓士BENZ品牌。

就1~8月銷售表現來看，和泰車雙品牌以9萬5427台續穩居銷售冠軍寶座，市占率32.6%；中華汽車累計掛牌數3萬1176台，市占率10.6%居第二，賓士Benz以1萬9819台，拿下總市場第三大。

此外，豪華進口車品牌在6月大量到港交車之後，8月佔比再減至46.5%，國產車品牌市占率相對回升。

(時報資訊)