【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數216.42點，漲2.40點；總計410家漲、270家跌、80家持平；委買6968647張、委賣4250381張；總成交值769.82億元。

(時報資訊)

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