【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17487.69點，跌2.60點；總計561家漲、352家跌、79家持平；委買28117928張、委賣19047670張；總成交值3044.54億元。

(時報資訊)

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