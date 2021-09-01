陸港股市1日上午先跌後彈，香港恒生指數早盤上漲159點，重返26,000點關卡，港股兩日累計上漲471點，漲幅1.9％。

香港信報報導，恒生指數1日開低7點後隨即向下，最多跌184點至25,694點，其後在科技股帶動下止跌回升，恒指最多上漲222點至26,101點。恒指中午收漲159點，漲幅0.62％，報26,038點。半日成交額約1,145億港元。

其中，香港科企指數強勢，上漲118點至6,725點，漲幅1.8％。香港國企指數漲129點至9,313點，漲幅1.41％。海底撈大漲6.9％，為表現最好藍籌股。信義光能跌6％，為藍籌股中表現最差。

(時報資訊)