【時報-台北電】周三A股三大指數開盤漲跌不一，隨後走勢分化，中船系個股集體衝高，水泥、白酒板塊拉升走強，遊戲台塊大幅拉升；半導體晶片股持續下挫，鋰電池、半導體晶片股走弱。
盤中創指跌幅一度擴大超2%。證券、銀行等大金融板塊走強；氟化工、磷化工等化工股大幅走低，工業母機、儲能板塊表現低迷。鈦白粉板塊有壓，魯北化工、安寧股份、天原股份、金浦鈦業、惠雲鈦業等多股遭遇重挫
指數臨近午盤前回暖，三大指數一度集體翻紅，午間收盤，滬指漲0.86%，報3574.56點；深成指漲0.32%，報14374.51點；創指跌0.02%，報3213.51點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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