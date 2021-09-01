【時報記者林資傑台北報導】POS廠虹堡(5258)2021年上半年營運動能轉弱，但看好歐美逐步解封將帶動遞延換機潮顯現，後續市場強勁需求可期，預期業績表現將逐步轉佳，認為8、9月營收可望顯著優於去年同期，惟仍須密切關注新台幣強升、零組件缺料及海運費用暴增等干擾變數。

虹堡股價8月20日下探19.85元波段低點，隨後在獲得市場買盤關愛下發動上攻，昨（31）日觸及29.65元，由於7天急漲達49％，終場拉回收黑1.6％。今（1）日回穩續揚逾1％，最高勁揚4.86％至29.1元。三大法人上周買超210張，本周迄今續買超167張。

虹堡第二季合併營收9.63億元，季增21.28％、年增7.6％，創同期新高。毛利率25.02％，低於首季28.21％、優於去年同期23.95％，營益率4.93％，優於首季3.11％及去年同期4.43％。歸屬母公司稅後淨利0.49億元，季增達近4.63倍、但年減1.19％，每股盈餘0.56元。

累計虹堡上半年合併營收17.58億元、年減0.83％，仍創同期第三高。毛利率26.46％、營益率4.11％，低於去年同期26.72％、5.81％。加上匯損拖累業外顯著轉虧，使歸屬母公司稅後淨利0.58億元、年減33.12％，仍創同期第三高，每股盈餘0.65元。

虹堡日前法說時指出，上半年營收衰退，主要受到北亞地區影響。觀察上半年各地區營收，歐洲年增達1.02倍、中南美洲年增達1.24倍，北美洲年增5％、南亞年增2％。但北亞年減達74％、台灣年減24％、西亞年減13％。

虹堡指出，業界競爭對手近年陸續被整併，使市場出現變化，競爭門檻持續提升則將加速業界汰弱留強。無線通訊規格往4G移轉將出現一波新設備換機潮，原先預期去年4月將顯現，但受疫情影響而使換機計畫延遲。

不過，疫情衝擊去現金化產業應用加速升溫，帶動無人支付應用，虹堡認為能否提供軟硬體整合服務為業務成長關鍵。同時，店家雇用人員及投資設備較以往謹慎，但帶動新零售應用及服務採用意願，如採用月租服務平台減少人力支出及一次性設備投資。

虹堡表示，軟體服務平台及軟硬整合解決方案為產業發展新契機，安卓系統產品將成為市場銷售主力、並引導多元應用。虹堡對此成立英國及約旦子公司，提供歐洲、中東、非洲等地更好的在地服務與技術支持，並持續優化雲端服務平台、提供更全面的整合服務。

隨著支付應用日益普及、安全技術不斷提升，虹堡認為多元化的整合支付商品需求將顯著提升，使公司扮演的關鍵角色日益吃重。公司亦持續增加多樣化雲端服務內容，已有部分歐美日客戶陸續採用，後續成長可期。

虹堡認為，隨著全球近期陸續解封，因疫情延後的換機潮可望逐步顯現，配合英國子公司設立對北歐及西歐市場的掌握更完整全面，美國關鍵客戶日益認同公司解決方案，後續市場強勁需求可期，預期業績表現將隨解封而轉佳。

虹堡7月自結合併營收3.26億元，月減17.16％、仍年增達28.51％，改寫同期新高，但稅後淨利0.25億元、年減19％，每股盈餘0.28元。不過，累計前7月合併營收20.91億元、年增3.74％，重返成長軌道、改寫同期新高。

虹堡預期，由於市場換機需求隨著解封逐步顯現，預期8、9月營收仍可望顯著優於去年同期。惟新台幣強升、零組件缺料及海運費用暴增等不利因素仍存在，將審慎關注並靈活因應市場變化，盡可能降低出貨受影響程度。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意