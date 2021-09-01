雖然美股齊跌，但今天貨櫃三雄盤中大跌，台積電也小跌，但聯電、聯發科等半導體族群卻走強，台股盤中一度下跌74.77點後，仍力守17400點及季線17380點之上。

11時20分止，加權指數來到17450.75點，下跌39.54點，成交值新台幣2306.41億元，8大類股當中，營建股最強，機電、造紙、紡織小漲。

雖然盤中集中市場下跌，但櫃買指數卻走高，11時20分來到215.72點，上漲1.7點，成交金額564.5億元。

台積電盤中來到608元，下跌0.97%；聯電先跌後漲，盤中來到64.5元，上漲2.21%。聯發科漲勢明顯，盤中高點928元，上漲2.99%。

貨櫃三雄盤中一路走低，長榮來到126.5元，大跌6.98%；陽明、萬海則分別下跌5.92%、6.45%。

德信證券副總經理吳文彬表示，雖然台股高擋震盪，但9月有季底作帳行情可期，又有台積電代工費用漲價的利多，還有蘋果即將發表新機，因此即便台股短線跌多後才漲幾天又跌，且半年線、季線逐漸拉近，不過只要能守在季線之上，多頭格局未變。

吳文彬指出，台股近期連7紅後下跌，融資未增，當沖下降，但盤勢高檔震盪仍優於預期。（編輯：楊凱翔）1100901

(時報資訊)

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