立法院民進黨正國會立委今日舉行記者會指出，今年政院發放的振興五倍券外，各部會加碼的振興券，不僅能得到這些加碼券的人數比去年還低，而且總金額也比去年低，但是今年疫情更為嚴重，民眾對此感到困惑，希望各部會能夠進行調整。

正國會指出，去年文化部發放275萬份「藝FUN券」，每份面額600元，總經費16.5億，今年提高至300萬份，每份面額維持600元，總經費18億。無論在總金額、得券人數部分皆有增加，是最符合「總金額」與「得券人數」增加的加碼券，相信可比去年達到更好的振興效果。

但是交通部的「國旅券」，今年發放120萬份，每份面額1,000元，經費為12億，另有8億元擬做為團體旅遊補助的激勵金，總經費20億，去年則以安心旅遊方案給予補助，相關補助加起來約有94.3億元，因補助形式不同，難以將國旅券與安心旅遊方案直接相比，可是仍需注意今年與去年的總額差異相當大。

而客委會的「客庄券」，今年雖增加得券人數至40萬份，每份面額500元，總經費2億元。儘管得券人數增加12萬份，但因為面額降低，使客庄券的總金額略少於去年。

農委會的「農遊券」，去年發放500萬份，今年將以兩階段發放146萬份，每份面額888元，總經費12.9億，雖總金額提升，但得券人數不增反減，且大幅減少354萬份，在得券人數上，確實不如去年。

教育部的「動滋券」將發放200萬份，面額維持500元，總經費10億。無論得券人數或總金額，都只有去年的50％，大幅減少200萬份、10億元，且是4種延續去年的加碼券中，總金額減少最多的券種。

(時報資訊)