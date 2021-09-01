【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因日本國內政治利空因素減少，日股因此大漲，日經也來到1個半月的新高點。1日早盤結束時，日經指數收28,446.81點，漲357.27點或1.27%。同時，東證收在1,980.20點，漲19.5點或0.99%，也是6月中旬以來最高。

早盤時，當日經來到28,337.71時，就已突破年線28,281的壓力點，並來到7月中旬以來最高位置。不過，能不能順利站穩28,405點尚須觀察。

根據每日新聞報導，日相菅義偉正考慮在9月時，提早解散眾院並順延黨主席選舉。因為解散議會被市場認為是積極的，依照過往經驗，議會解散後通常日股也看漲。但民調顯示，菅義偉雖仍不受歡迎，但政治對手要擊垮執政聯盟也沒這麼容易。

三井住友信託資產管理認為，雖然還不確定，但市場部分認為政治不穩定性因素已減少，因為菅義偉可能會在即將舉行的執政黨領導人選舉中勝選。另外，日本疫情趨緩，這對解除緊急狀態來說是件好消息。

對做空者來說，1日日股大漲被軋到下，不得不趕緊進場回補。

有女股神ETF之稱的自主技術與機械人ETF，自8月中旬以來幾乎每天都買進小松的美國存託憑證，因此小松也漲4.4%。據悉，機械製造商小松，目前在女股神ETF持股中，排名第13順位。

豐田汽車漲0.4%，重回自己8月19日曾表示9月會減產40%的利空起跌點。

(時報資訊)