大陸女星趙薇的相關影視作品26日無預警全被下架，連微博超話都消失，傳已被官方列為劣跡藝人，引發外界好奇趙薇到底怎麼了？據悉，趙薇被封殺原因疑牽扯到官商勾結，除了和阿里巴巴創辦人馬雲往來密切，精於投資的親哥哥趙健也是助她致富的一臂之力。

趙薇早年除了活躍演藝圈賺進大筆鈔票和知名度，還懂得替未來鋪路，將視野擴大到商界，大7歲親哥哥趙健也一樣很有商業頭腦，根據港媒《東方日報》報導，趙薇跟趙健早年合資汽車公司，接著趙健看準娛樂圈市場，2006年以33萬人民幣（約新台幣140萬）投資剛成立1年的唐德影視，如今該公司蓬勃發展，趙健和趙薇成為唐德影視的第二大股東，持有的股票市價高達4.7億人民幣（約20億新台幣），身價早已不同以往。

不僅如此，趙健的前妻陳蓉在還沒離婚時，當過趙薇的經紀人，協助打點其演藝工作，並參與投資細項，三人有高度重疊的商業往來，直到2017年離婚，趙健將持有唐德影視總股本8.01%股票進行分割，支付約5億人民幣（約新台幣21億）贍養費給前妻，不難看出其財力多雄厚，但當時雙方股份降為5%內紅線，被外界質疑是否假離婚、真規避中國證監會發布的減持新規。

趙薇有了哥哥的協助，成為唐德影視大股東，加上又是馬雲阿里影視的第二大股東，本來有機會託馬雲的福，一夕暴增十億元至百億元財產，卻因馬雲上市審查螞蟻集團被暫緩，還被大陸官方約談，結果阿里巴巴集團的大本營杭州日前爆高官貪腐，背後恐動搖到大陸國本，與馬雲商業往來密切的趙薇，自然被外界認為脫離不了關係。

(時報資訊)