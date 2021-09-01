晶圓代工漲不停！市場看好晶圓代工價格一路看漲至2022年，聯電（2303）受惠今年來多次調漲代工價、法人「大力相挺」，股價1日開低走高，盤中再衝上64.5元，創逾20年來新高。帶動整體「聯家軍」股價紅不讓，智原（3035）大漲逾8％，聯傑（3094）亦強漲逾3％，集團股同歡。

「晶圓代工二哥」聯電1日股價續揚，股價「連六紅」，盤中上漲1.4元至64.5元，創逾20年來新高，沿5日均線持續上攻。

聯電近期擔綱「投信寵兒」，內資投信8月來積極加碼，自8月5日起連19日買超聯電高達4.18萬張，且期間即便經歷台股下殺逾千點，也「站穩買方」、絲毫不手軟。

集團老大哥登高一呼，「聯家軍」提槍上陣，觀察1日盤面，包括ASIC設計服務暨IP廠商智原，股價開高走高，大漲逾8％、強勢突破5日均線。法人看好，智原第三季ASIC需求將延續上半年動能，營運向上趨勢明確；聯傑也勁揚逾3％，聯詠、矽統、宏齊、欣興、原相同步逆勢「紅通通」。

法人分析，聯電第三季供給面緊張狀況延續、需求強勁，預期毛利成長動能可望持續至第三季，整體平均售價（ASP）的上升。此外，第三季產能利用率仍在100％，法人估其第三季毛利率將落在35％，較第二季的31.3％成長，本業獲利亦將續增。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意