【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17466.40點，跌23.89點；總計546家漲、335家跌、106家持平；委買28276722張、委賣19681954張；總成交值2572.09億元。

(時報資訊)

#集中市場 #加權指數

延伸閱讀