行政院日前公布振興相關措施，除五倍券外，各部會加碼推出藝FUN券、客庄券、動滋券、農遊券、國旅券、i原券、好食券、地方創生券，民進黨「正國會」立委盤點各部會加碼券，發現部分部會提出的加碼券，名額、金額、總預算較去年減少，呼籲政府在推出各項加碼券前，能夠重新盤點後增加名額，讓更多人收可以領到加碼券，以達到刺激經濟的效果。

正國會立委陳亭妃、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應、莊競程等人，今與英系立委蔡易餘舉行「盤點振興加碼券，刺激經濟最正點」記者會，陳秀寳表示，文化部的「藝FUN券」，去年發放275萬份，每份面額600元，總經費16.5億；今年提高至300萬份，每份面額維持600元，總經費18億元，雖然今年份數有加碼，但今年藝文展演活動受疫情衝擊大，希望「藝FUN券」能再加碼份數。

客委會的「客庄券」，去年發放28萬份，每份面額800元，總經費2.24億；今年增加得券人數至40萬份，每份面額500元，總經費2億元。吳琪銘認為，雖然得券人數增加12萬份，但因為面額降低，使客庄券的總金額略少於去年，要求部會應增加名額。

農委會的「農遊券」，去年發放500萬份，每份面額250元，總經費12.5億；今年及明年將以兩階段發放共146萬份，每份面額888元，總經費12.9億。雖總金額提升，但得券人數不增反減，且大幅減少354萬份，在得券人數上，確實不如去年。

去年最受歡迎的「動滋券」，去年發放400萬份，每份面額500元，總經費20億；今年縮水剩發放200萬份，面額維持500元，總經費10億。莊競程說，「動滋券」預算規模減半，令人難以理解，尤其是今年疫情升溫，對職棒賽事、運動場館經營衝擊比去年更大，建議預算應該擴大，並增加名額數。

交通部「國旅券」，今年發放120萬份，每份面額1000元，總經費12億，另有8億元擬做為團體旅遊補助的激勵金，總經費20億；去年則以安心旅遊方案，補助團體旅遊約198.4萬人次、自由行住宿優惠約1250萬人次、觀光遊樂業入園優惠約184.2萬人次，總核撥金額約94.3億元。因補助形式不同，難以將國旅券與安心旅遊方案直接相比，但正國會立委提醒，應注意今年與去年總額差異相當大。

「i原券」、「好食券」、「地方創生券」三券種分別由原民會、經濟部、國發會在今年首度發行，非常支持與樂見更多部會以加碼券形式，讓振興在更多不同產業面向上，和振興五倍券共同發揮更多乘數效果。

(時報資訊)