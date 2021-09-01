REITs在新加坡、日本及美國等主要金融市場早已是熱門資產類別，但最近9檔全新的大陸基建REITs成功上市，市值約達人民幣300億元，規模超出預期，大陸基礎建設資產帶來的巨大機會，可望成為亞洲不動產金融商品的明日之星。

瀚亞投資表示，大陸REITs是從基礎建設資產演變出來，預計長遠其將擴展至其他房地產資產類別。這些新基金的成功上市，預示這一資產類別前景亮麗，大陸房地產公司將獲得更具成本效益的資本，也讓投資市場可選擇到更多資產類別。

基礎建設支出是大陸經濟增長的重要支柱，不僅因為廣泛的城市化發展，亦因為基建過去在穩定及帶領經濟走出衰退方面相當出色。在這波疫情衝擊下，這個策略再次協助大陸扭轉初期嚴重衰退的影響，成功帶動經濟在2020年增長2.3％。

瀚亞投資指出，在傳統及綠色能源項目推動下，未來基建支出將需要龐大資金，因此最近推出的首批境內大陸REITs是積極舉動，能將基建項目的融資渠道從公共市場擴大至私人市場。可調動國家用於關鍵基建項目的儲蓄，協助降低房地產公司的負債，同時擴大資本市場的金融工具。

由於投資組合風險分散是重要考量，過去大陸並沒有這類選項，反而是香港或新加坡有少量上市的離岸REITs，投資於大陸境內房地產。儘管疫情對多個房地產領域帶來挑戰，但REITs並無失去吸引力，大量流動資金推動下，對股息趨之若鶩者，將REITs視為獲取較高股息的方法，且政府債券債息率偏低，也令REITs投資更加吸引。

統計亞太區主要房地產市場中，以香港房地產投資基金平均股息達6.4％最高，大陸5.9％居次，新加坡也有5.2％股息率。瀚亞投資提醒，大陸發展現在仍屬起步階段，可將重點將放在亞洲REITs，留意投資區域的分散性、股息率及相關資產品質。看好不動產市場前景，建議透過亞太REITs切入相關投資機會。

(時報資訊)