近期大陸官方針對部分產業祭出大動作監管措施，陸股震盪整理，有利把握股市整理期間，逢低建立部位，中小板企業成分股與當前國家政策發展方向相符，政策受惠程度高，為掌握未來關鍵趨勢不可忽略的投資板塊，可利用新經濟關鍵的中小板ETF介入布局。

投信法人表示，其實大陸官方針對國內互聯網企業的反壟斷調查，自去年底已展開，並非突發的黑天鵝事件，股市雖然遭池魚之殃，但仍有錯殺可能。目前監管政策風險並無擴大疑慮，對金融市場的影響偏向中性，仍看好陸股科技自主與科技創新、產品與消費的自主經濟循環等。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠指出，雖然近期在政策影響下，為陸股增添波動，不過從目前大陸貨幣政策、降準、企業獲利增長來看，股市在經過回檔整理後，有望回歸正常基本面，現階段的整理不失為逢低布局陸股契機。有別於互聯網巨頭因受到政策監管，未來一段時間表現可能有所成壓，受到十四五政策大力支持的產業，則是現階段投資陸股最值得多加關注的方向。

張菁惠認為，中美貿易摩擦及疫情的影響，令大陸國家發展政策帶來很大的轉變，未來方向將著重於科技產業自主獨立，並持續擴大內需市場，加快數位化服務，以達到自主經濟循環，降低國際局勢變化，對大陸科技技術與經濟的威脅，因此包括半導體、電動車、鋰電池、AI、碳中和等關鍵產業發展的重要性不言而喻。

觀察滬深300指數、上證180指數和中小企業100指數等主要指數成分股組成，以中小企業100指數的成分股的重點產業占比最高，超過七成，意味著政策受惠程度也最高。加上這些企業週期正邁入成長階段，成長潛力相當大，看好大陸新經濟發展，可趁勢透過相關ETF來介入布局，把握科技自主與創新關鍵趨勢的投資機會。

(時報資訊)