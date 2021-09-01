中央銀行1日舉行新舊任業務局局長交接，由總裁楊金龍主持交接儀式，他致詞表示，恭賀原局長蕭翠玲榮升金管會副主委，對於她在央行任內的付出深表肯定，至於新任局長潘榮耀，任事積極負責，在央行服務16年，在業務局就長達13年，代表擔任業務局局長必能駕輕就熟。

楊金龍指出，蕭翠玲央行服務長達41年8個月，2020年7月16日擔任業務局局長職務，之前任業務局副局長有長達5年時間，擔任金檢處處長也有3年半，金檢處及業務局的工作與金管會相關單位工作有密切關係。並且2017年1月到2020年7月擔任金檢處處長期間，兼任「金融監理聯繫小組」央行窗口，透過參與該聯繫小組的定期會議，跟金管會、中央存款保險公司及農委會農業金融局保持密切聯繫，協調合作。

蕭翠玲在央行從基層做起，歷經多個局處，楊金龍強調，她按部就班，中規中矩，為人謙和，做事仔細認真，為上下同仁很好的工作伙伴。轉至金管會擔任新職，將繼續增進、強化金管會跟央行的合作關係。

業務局新任潘榮耀，楊金龍說，他從政大財政研究所畢業後即考入央行服務，2001年11月同意台銀商調他擔任秘書室秘書。金融經歷完整，在央行貨幣政策執行到商業銀行金融實務，總行督導管理到分行業務拓展，國內分行傳統存貸財管業務到海外分行國際金融業務，經理部門執行業務到董事會公司治理，經歷各項職務，金融業務廣度、深度兼具。

他為人謙沖，任事積極負責，先前在央行服務16年4個月，其中在業務局服務就長達13年8個月，即1988年3月1日至2001年10月31日，對業務局業務絕不陌生，擔任業務局局長，必能駕輕就熟，負責金融調節、貨幣政策執行及資金支付清算等業務，相信可帶領該局百尺竿頭、更進一步。

(時報資訊)