滬指1日早盤收報3,574.56點，上漲0.86％，成交額人民幣（下同）5,950億元。深成指早盤收報14,374.51點，上漲0.32％，成交額6,098億元。創業板指早盤收報3,213.51點，跌0.02％，成交額2,040億元。
華爾街見聞報導，1日早盤收盤，大陸A股主要行業ETF漲跌不一，證券ETF大漲5.4％，傳媒、消費、金融等ETF漲超3％；有色金屬ETF跌超5％，軍工、新能源車等ETF跌超3％。
滬指探底回升，上證50上漲2.5％，白酒、保險、券商等權重股走強，貴州茅台、中國人壽、中國平安、招商銀行等全線拉升。創業板指盤中一度跌逾2％，隨後跌幅明顯收窄。個股漲跌互現，滬深兩市成交明顯放量，半日即突破1兆元。
(時報資訊)
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