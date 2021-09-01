【時報記者任珮云台北報導】自駕車的成長速度，為各式各樣的先進駕駛輔助系統(簡稱ADAS)帶來強勁的商機，富邦證券預測，2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速，因此將會帶動先進駕駛輔助系統(簡稱ADAS)的需求。神基(3005)看好該趨勢，在7～8年前，就跨入ECU(電子控制元件)盒、散熱片、ADAS鏡頭模組及DC/DC散熱器等等業務，總出貨零件數持續攀高，目標要當ADAS機構供應商前三強。

神基汽車機構件佔營收約10-12%，近年神基切入ADAS相關ECU殼件，相關產品佔汽車機構件營收3-5成，ADAS相關元件毛利率優於產品線平均，有助於提升該產品線獲利表現。

神基估，今年汽車機構件維持全年有雙位數的年增。神基是在2009年神基併購金屬機殼廠華孚(6235)旗下車用部門，正式打入汽車供應鏈。目前神基在汽車機構件，主要業務為車廂內金屬機構件，如安全帶旋扭及ADAS機構或方向盤支架，去年因為車市衰退超過2~3成，神基也受影響，汽車業務衰退近2成，但2021年汽車買氣報復性出籠，神基樂觀預估，今年汽車零件業務成長最快，目前接單能見度高，2位數年增沒問題。汽車機構件從去年業績表現的冷衙門，變成今年當紅炸子雞。

(時報資訊)

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