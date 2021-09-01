大陸商務部部長王文濤1日表示，支持香港參與「一帶一路」建設，以及香港作為單獨關稅區盡快加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）。本次論壇期間，大陸商務部與香港政府簽署「關於推進境外經貿合作區高質量發展合作備忘錄」。

香港信報報導，王文濤1日上午以視訊方式出席香港貿發局舉辦的「一帶一路」論壇開幕式並發表致詞。他指出，香港是「一帶一路」建設的重要節點，是大陸國內大循環的參與者和國內國際雙循環的重要通道。

王文濤表示，商務部將積極推動陸港兩地經貿合作，包括支援香港融入國家發展大局，繼續實施商務領域支持粵港澳大灣區建設政策措施；支持香港強化貿易通道功能，打造連接大陸和全球的服務通道；支持香港更廣泛參與區域經濟合作，支持香港作為單獨關稅區盡快加入RCEP，對外開展自貿協定談判，在APEC等機制中發揮作用，進一步提升國際金融、貿易和航運中心地位。

王文濤強調，大陸已進入新發展階段，正在貫徹新發展理念，建構新發展格局。商務部願與香港政府共同推動香港參與助力「一帶一路」建設走深走實。

另外，當日上午同樣以視訊致詞的大陸國資委主任郝鵬也表示，截至2020年底止，有逾80家大陸中央企業在香港設立2,915個經營單位，資產總額達人民幣3.8兆元，可見香港已成為參與央企共建「一帶一路」的重要夥伴及橋樑。

(時報資訊)

#一帶一路 #香港

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