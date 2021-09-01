大陸證監會副主席方星海1日上午出席2021中國（鄭州）國際期貨論壇線上開幕活動並發表講話。方星海強調，大陸將積極推進碳期貨研發，確保期貨市場平穩有序，防止過度投機，嚴防價格操縱。

消息傳出後，大陸鐵礦石主力合約大跌超過8％。A股鋰礦股全線下挫，指標股贛鋒鋰業、天齊鋰業雙雙跌停，雅化集團、華友鈷業均大跌8％，藏格控股、永興材料、西藏珠峰、盛新鋰能等個股均跌超6％。

港股有色類股同樣直線下挫，中國鋁業跌超6％，鞍鋼股份、馬鞍山鋼鐵股份跌超4％，五礦資源跌超3％。另外，新加坡鐵礦石指數期貨09合約跌幅擴大至6％。但富時中國A50指數期貨止跌反彈，日內漲幅擴大至1％。

新浪財經報導，方星海表示，平穩有序是期貨市場功能有效發揮的基礎。近期大陸政府推出關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見，為打造規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供重要的制度保障。

他表示，這些年大陸落實好期現貨市場聯動監管，防止過度投機，嚴防價格操縱，維護了期貨價格的真實性和公平性。期貨市場保持了平穩、活躍、有序的良好態勢，大陸要繼續保持這樣的良好局面。

同時，大陸還將繼續擴大特定開放品種範圍，拓寬開放模式，更多採用保稅交割和現金交割模式。更加注重制度規則與國際市場的深層次對接，深入推進期貨市場制度型開放，同時要強化與境外監管機構的跨境監管與執法合作。在擴大開放中提高大陸大宗商品市場的定價影響力，著力在大豆、棕櫚油、PTA、原油等品種上在亞洲時區率先形成突破。

(時報資訊)