中國新任駐美國大使秦剛日前演講表示，中國沒有賭美國輸，從來不會把自己的命運押寶在別國身上，也從來沒有把超越美國作為目標。秦剛並強調，今天美國不惜動用國家機器打壓華為，華為不會倒，還會產生出更多的華為。

香港經濟日報1日援引外媒報導稱，秦剛8月31日出席美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視頻歡迎活動，並發表主旨演講。秦剛提及，今年是季辛吉秘密訪中和中美「乒乓外交」50周年，而當前中美關係又走到一個新的歷史關口，面臨空前覆雜嚴峻的局面。

秦剛表示，美國上屆政府採取的極端對中政策，給中美關係造成嚴重破壞，這一局面迄未得到改變，甚至還在延續，這與中美兩國人民的根本利益和國際社會的普遍願望背道而馳。

秦剛指出，美國有人否定中美關係50年來的發展成就，試圖以戰略競爭重新定義中美關係，認為中美接觸合作的時代已經終結，必須以競爭對抗取而代之。「有人認為，中國在賭美國輸，中國發展的目標就是要挑戰和取代美國，這是對中國戰略意圖的嚴重誤判。」

秦剛表示，中國同美國和世界緊密融合，「把『冷戰劇本』生搬硬套到今天的中美關係，把中國當作對手和假想敵，如同唐吉訶德挑戰風車一樣荒誕和危險。」中美不應相互敵對，而更應攜手合作；美國工商界看重中國市場，看好中國經濟前景，希望繼續擴大對中國投資，反對美國對中國貿易戰、搞脫鉤與斷供。

他還提及，1960年代初，中國經受過前蘇聯對中國搞「斷供」加上三年自然災害的日子，但中國都能挺過來。「今天美國不惜動用國家機器打壓華為，華為不會倒，還會產生出更多的中國『華為』。」

(時報資訊)