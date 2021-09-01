（2021年8月台灣PMI跌至62.1，亦是今年5月以來最慢的擴張速度。資料來源／中經院提供）

2021年8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）1日公布，經季節調整後為62.1，調查單位中華經濟研究院指出，台灣PMI已連續10個月維持在60.0以上的擴張速度，惟8月指數下跌3.1個百分點，出現2021年1月以來最慢擴張速度。

中華經濟研究院長張傳章指出，8月台灣PMI指數出現2021年5月以來最慢的擴張速度，就五項組成指標分析，供應商交貨時間持續攀升的同時，新增訂單與生產指數的擴張速度卻明顯趨緩，且8月美西與中國大陸塞港問題嚴重，東南亞部分國家停工或減產，供應商交貨時間指數在連續2個月上升（高於50.0）速度趨緩後，指數回升1.1個百分點至69.6。

所幸，造成製造業成本大升的原物料價格，8月原物料價格指數下跌5.0個百分點至80.1，為2020年12月以來最慢上升速度。中研院經濟所研究員簡錦漢認為，製造業在經過高速成長許久之後，現在的情況比較回到正常水準，應正面看待。

張傳章表示，PMI放緩不代表景氣變差，製造業的未來產業景氣將是上升或持平，貨運、長短料（關鍵零組件）和供貨時間是業者的重點，病毒變種一再發生都會干擾後續的經濟活動。

中經院指出，8月六大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業（65.0）、電力暨機械設備產業（62.9）、基礎原物料產業（58.9）、食品暨紡織產業（55.4）、交通工具產業（54.5）與化學暨生技醫療產業（52.3）。

(時報資訊)