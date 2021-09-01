【時報-台北電】康普(4739)董事會決議調整現金增資發行新股股數不超過475萬股，發行價暫定為每股90元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#康普 #發行價 #增資

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀