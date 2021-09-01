【時報記者莊丙農台北報導】智伸科(4551)7月營收較6月下滑，主要第3季仍受汽車晶片短缺影響，法人估計，第3季營收與第2季相當，第4季晶片短缺部分改善，配合汽車需求旺季，單月營收有機會回到7.3～7.6億元高檔水準。智伸科今天股價逆勢上漲4％。

智伸科7月營收6.95億元，月減5％，年增4.2％，主要受晶片短缺影響，8月營收仍預期受到影響，汽車零件客戶拉貨預期仍會減少，9月起將逐漸回升。但今年汽車產品還是相當樂觀，可回升到2019年水準，預期汽車相關產品2022年營收年增率可望達到雙位數成長。

電子及與運動產品的需求依舊暢旺，電子營收估計年成長5成、運動營收成長8成，雖然運動產品毛利較低，但整體營收成長，下半年利潤率仍會攀升。

醫療產品今年上半年表現較為低迷，主要2021年歐美疫情影響醫院手術需求，相較於2020年更嚴峻，上半年營收占比7％，低於去年同期11％。預期9月醫療產品營收將升溫，今年醫療產品仍維持20％的成長預期，若2022年干擾因素下降，可望維持20％的成長。

燃油車、新能源車仍是公司需求的主力，未來三年燃油車的動力系統減少，新能源車的產品像是GDI則會提升，新能源車的AMT、DCT等傳動產品會逐步增加，汽車的產品組合會有所變化。

(時報資訊)

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