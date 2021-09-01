食藥署為保障輸入我國食品的安全，針對國際食品除在邊境執行輸入查驗管控之外，也持續監控國際間官方發布的食品警訊，主動調查釐清相關產品是否有輸至我國，截至7月，已監控275則國際警訊，包括無輸入紀錄的綠燈273則，及已責令業者加強自主管理的黃燈2則。

食藥署查察並釐清由各國食品安全相關官方網站所蒐集到的資訊，會在「食品藥物消費者專區」之「消費紅綠燈」，發布衛生機關調查相關產品的輸入情形及產品安全危害性的評估結果。

食藥署指出，不同燈號分別表示的意義是，綠燈：產品未進入我國市場，或危害人體健康的可能性極微，如美國食品藥物管理局於2021年7月27日發布Give and Go Prepared Foods (USA) Corp. 公司回收疑似遭李斯特菌(Listeria monocytogenes)污染之馬芬製品(muffin products)，經查回收產品未有食品輸入查驗紀錄。

黃燈：產品有輸入並進入我國市場流通，對人體無立即性危害或有危害疑慮，須進一步調查並改善。截至7月共2則警訊，皆已責令我國業者加強自主管理。如：美國農業部食品安全檢驗局發布GLG Trading Inc.,公司回收牛油產品(Beef Tallow Products)，因其牛油原料非屬美國准許之來源國，經查該回收產品有輸入我國，惟因此項產品回收原因非源於產品有衛生安全疑慮，故責由我國業者加強自主管理。

紅燈：該產品已在國內市場流通，且對人體有立即或重大危害。2021年尚無此類警訊。

食藥署指出，消費者如果在「食品消費紅綠燈」中看到自己曾購買的食品，不必驚慌，依其中對消費者之建議多加留意。國內食品業者若有接獲警訊，則應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並落實自主管理，在確認風險前暫停產品的販售，如已接獲原廠通知須回收，即應主動下架回收，必要時辦理退換貨及銷毀等事宜，並通知公司所在地衛生局與食藥署。

(時報資訊)