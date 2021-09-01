【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數215.62點，漲1.60點；總計388家漲、265家跌、83家持平；委買6877642張、委賣4300911張；總成交值564.50億元。

(時報資訊)

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