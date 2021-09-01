【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17444.24點，跌46.05點；總計521家漲、355家跌、106家持平；委買27228982張、委賣18682360張；總成交值2114.56億元。

(時報資訊)

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