（中華經濟研究院長張傳章說明五倍振興券對內需市場的效應。圖／陳碧芬）

走出新冠疫情的陰影，內需產業迎來驚人的振興大商機。主要含概內需產業的台灣非製造業經理人指數(NMI)，2021年8月未季調指數 56.7，為連續第2個月呈現擴張，8月指數較上月續揚3.5個百分點。

調研單位中華經濟研究院1日指出，隨著台灣確診人數邁向清零並降級至二級警戒，加上8月有開學前的龐大消費需求，即便不能解讀商業活動非常熱絡，景氣已經從非常不好的谷底，業者得到非常多的好消息，認為甚至可以展望正向商機可以延續到冬季。

中華經濟研究院長張傳章亦表示，肯定五倍振興券對內需市場的正面效應，依據中經院針對去年三倍券效果的研究可知，五倍券一來會比發放現金來的更有刺激消費的作用，二來廠商的加碼可期。

中經院分析，8月台灣非製造業經理人指數(NMI)，四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。且八大產業 NMI 皆呈現擴張，各產業依擴張速度排序為住宿餐飲業(65.3)、教 育暨專業科學業(59.5)、營造暨不動產業(59.4)、運輸倉儲業(57.4)、 批發業(57.2)、金融保險業(55.9)、資訊暨通訊傳播業(53.9)與零售業 (51.4)。

以非製造業的「商業活動」觀察，中經院指出，非製造業逐漸步出此波本土疫情的衝擊，非製造業之「商業活動」指數在6月觸底後，已連續2個月擴張，且指數續揚7.6 個百分點至61.5。八大產業 全數回報商業活動呈現擴張。

(時報資訊)