【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】9月第1個交易日的早盤中，觀望氣氛濃厚，缺少方向的港股出現平盤震盪走勢，目前，恆生指數在25,807.05點，跌71.94點或0.28%。國企指數則在9,187.71點，漲3.95點或0.04%。
大型科網股表現不一，騰訊漲0.8%，京東漲0.2%，美團平盤整理，阿里巴巴與快手均跌1.2%，小米也跌0.2%。
金融股方面，中國平安漲0.9%，友邦保險與建設銀行持平，港交所跌0.5%，匯豐控股也跌0.7%。
至於過去兩個月股價飆逾3倍的東岳集團，折讓配股價格14%，故開盤應聲重挫6.1%，一度跌至25.15港元。
(時報資訊)
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