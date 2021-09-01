【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】9月第1個交易日的早盤中，觀望氣氛濃厚，缺少方向的港股出現平盤震盪走勢，目前，恆生指數在25,807.05點，跌71.94點或0.28%。國企指數則在9,187.71點，漲3.95點或0.04%。

　大型科網股表現不一，騰訊漲0.8%，京東漲0.2%，美團平盤整理，阿里巴巴與快手均跌1.2%，小米也跌0.2%。

　金融股方面，中國平安漲0.9%，友邦保險與建設銀行持平，港交所跌0.5%，匯豐控股也跌0.7%。

　至於過去兩個月股價飆逾3倍的東岳集團，折讓配股價格14%，故開盤應聲重挫6.1%，一度跌至25.15港元。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35368.15 +7.42(0.02%)
21:36
S&P500
4528.77 +6.09(0.13%)
21:36
Nasdaq
15323.94 +64.70(0.42%)
21:36
費半指數
3423.36 +5.64(0.17%)
21:36
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7149.60 +29.90(0.42%)
21:21
法國CAC
6744.68 +64.50(0.97%)
21:21
德國DAX
15808.83 -26.26(0.17%)
21:21

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