勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金7月投資收益達222.2億元，累計前7月衝高至3,224.8億元，收益率7.04％；若加計衛福部委託的國保基金及農委會委託的農保基金，7月合計獲利243.3億元，累計前7月獲利達3,516.3億元，收益率7.06％。

勞金局表示，7月份歐美國家疫苗覆蓋率持續提升，經濟活動快速復原，然而亞洲區域持續遭受新一波變種病毒肆虐，使得這些國家工廠、港口陷入困境，進而擊全球供應鏈，金融市場則是震盪下跌走勢。

MSCI全球股、亞太股、新興市場股、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，7月份表現分別為0.69％、-6.61％、-6.09％、-2.86％、1.33％及1.09％，累計今年表現分別為13.08％、-0.22％、2.13％、17.07％、-1.92％及13.81％。

體勞動基金截至7月底止規模為4兆9,554億元，其中，新制勞退基金規模為3兆33億元，舊制勞退基金規模為9,414億元，勞保基金規模為8,449億元，就保基金規模為1,407億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為144億元。

勞金扇表示，依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，今年截至7 月底，整體勞動基金評價後收益數為3,224.8億元，收益率7.04％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為6.99％、8.22％、7.25％、0.64％、0.42％及3.45％。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4,620億元，收益數為291.5億元，收益率為7.27％；受農委會委託管理之農民退休基金規模為13.3億元，收益數為357萬7,041元，收益率為0.87％。

(時報資訊)

#勞動基金 #國保基金 #農保基金

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