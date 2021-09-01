中鋼8月份出貨內熱外冷，中鋼加中龍8月份出貨量為107萬公噸，較規劃目標107.4萬公噸，略減一些。中鋼表示，主要是受到越南和馬來西亞疫情和船期安排影響，好在與規劃目標只減少一些。

(時報資訊)

#中鋼 #中龍 #鋼品出貨

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀