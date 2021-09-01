【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好大尺寸電視、IT面板和Chromebook仍在增長，大型DDI第三季預估仍未變化，維持聯詠買進評等、目標價787元。

美系外資表示，儘管市場對大型面板DDI需求、價格恐轉趨疲軟釋出擔憂，但聯詠對第三季預估維持樂觀，單季營收可望續增1成，毛利率落在48~51%不變。

美系外資表示，強勁的IT面板和大尺寸電視面板持續為聯詠第三季重要動能，強勁的需求抵消了小尺寸電視面板的疲軟，同時，聯詠也會將代工成本的上揚轉嫁給客戶，對於第四季、2022年產能供應緊張仍持觀望態度，故維持聯詠買進評等、目標價787元。

美系外資表示，市場似乎懷疑大尺寸DDI需求可能會受到面板庫存增加影響到面板的ASP，但聯詠認為，小型電視需求正在減弱，而來自大尺寸電視、IT面板和Chromebook仍在增長，大型DDI第三季預估仍未變化。另外，SDDI(小尺寸顯示器驅動客戶晶片)受代工產能限制，目前成熟製程12吋代工產能依舊十分緊張。

美系外資表示，聯詠TDDI的單位出貨量，主要為90奈米代工技術，受代工約束，預計2022年出貨持平，而OLED DDI將獲得更多代工產能支持，主要是採用28奈米進行生產。

另外，還有歐系外資認為，看好聯詠可撓式OLED題材，因為可撓式OLED產品平均單價相較一般TDDI高2倍，且毛利率更佳，對比其他同業因技術門檻、28奈米產能限制，可撓式OLED進展仍落後聯詠2年以上，故維持其優於大盤表現評等和目標價780元。

(時報資訊)

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