高雄市和台南市今年8月買賣移轉棟數，雙雙下滑，高雄月減12.3％，年減18.8％，台南則月減26.4％、年減5.4％，主要是8月進入民俗鬼月，部分民眾避開此時過戶交屋，因此，讓登記移轉量衰退，不過，隨著疫情趨緩，內用解封、商業活動逐漸熱絡，除了自住，收益型的產品需求，買盤都將持續出籠，房市也將很快恢復信心。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐1日表示，8月移轉反映的是7月份的交易量，房地合一2.0今年7月正式上路前，為了趕搭舊制稅率，各地皆出現大量交易潮，尤其台南為六都房市的一級熱區，交易量更幾度創史上新高，隨著政策刺激因素消退，加上8月進入民俗月，部分民眾避開此時過戶交屋，因此，讓登記移轉量表現微減。

如今，疫情趨緩，內用解封、商業活動逐漸熱絡，除了自住，收益型的產品需求，買盤都將持續出籠，張旭嵐指出，南台灣受疫情影響相對較輕，市場仍受利率低、資金多的利多帶動，房市表現也將更快恢復信心水準。

東森房屋研究中心副理謝欣亞指出，今年上半年一路長紅的台南市，8月交易量以1,874棟，創下今年最低量，所幸，相比去年同期，僅小幅跌落，主要衰退地區是在永康區，總計減少431棟，較上月跌落6成，判斷應該受永康房價漲勢影響，造成買氣停滯，多數買家觀望中，不過，應為暫時性現象，平實重劃區持續發酵中，後續應會再走升。

她說，高雄自6月開始即呈現衰退狀況，8月的2,613棟，不論是與7月的2,981棟或是去年同期的3,219棟，都再度呈現頹勢，為第二季以來最差紀錄，並以前鎮區、大寮區、楠梓區，各減少161棟、110棟與90棟，為高雄此次衰退的大本營。

台灣房屋愛河之心加盟店長林家福表示，8月高雄移轉量年月皆呈現微減，除了受民俗月影響過戶，高雄8月初，有近半個月都是連日豪雨，市場出現不少因漏水問題，影響驗屋、交屋時程的情況，辦理過戶程序也因而延緩。

至於8月的台南買賣移轉棟數，今年8月由安南區超越常勝軍永康區，躍上寶座，且為前三名中，唯一呈年增加表現的地區，台灣房屋九份子加盟店東林志豪表示，因為安南區已逐步打造成為台南商業副都心。

林志豪指出，安南區不僅迅速連結北區好市多、花園夜市商圈機能，未來北外環道路完工，更快速串聯南科生活圈，包括九份子重劃區、海佃生活圈、和順寮等皆成為房市發展熱區，透天別墅、首購大樓推案不斷，8月份安南區包括「水舞川」等大樓建案，就有約2百戶的交屋量，以整體發展潛力來看，安南區可望成為台南下半年房市亮點。

(時報資訊)