飯店旅宿業受疫情重創，晶華酒店董事長潘思亮日前說出重話，抨擊這個產業「是一個被放棄的重症病人」，整個國際觀光產業「被遺忘」，呼籲政府即刻紓困且薪資補貼，而非只是振興券。他也強調，國際觀光產業的狀況可說是30年來最慘，幾乎要斷氣了。

潘思亮8月20日受訪時表示，包括飯店、餐飲及免稅商店等整個觀光產業都在苦戰。他形容，振興券就像打疫苗，但像國際觀光飯店這樣的重症病人，「打疫苗沒有用」，比較實際的是紓困跟薪資補貼，呼籲政府應正視產業嚴峻的狀況，還會看到國際觀光飯店歇業裁員，必須立即採取行動。

8月26日潘思亮接受《鏡週刊》專訪時更直言，真的是看不下去，「國際觀光飯店死的死、傷的傷，已經快要不見」，是過去30年未見的慘況，去年疫情爆發，各國邊境管制，每年到台灣的觀光客從逾千萬，到今年上半年只剩8萬多人，各大知名飯店住房率雪崩式下滑到個位數，加上5月三級警戒禁止內用，對於僅能靠餐飲苦撐的飯店業來說更是雪上加霜。至於近來開放餐飲內用，他認為也救不了流失的住房率。

近期包括寒舍大規模裁員、華國大飯店熄燈，都讓潘思亮相當著急，他說就像《雙城記》，大家只看到國旅市場會有報復性消費，但實際上是，過去10年好不容易培養起來的國際觀光產業，「幾乎是要斷氣了」。他強調，防疫重要，也會配合，但希望政府至少能給予去年的補貼方案，如此才能保住員工。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍也向週刊透露，現在業者面臨的困境難以力挽狂瀾，若關鍵時刻政府再不出手，觀光產業恐無法繼續生存。

(時報資訊)