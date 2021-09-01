【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】迄今，日本餐飲業都尚未能走出新冠病毒所造成的陰霾。根據統計，若從2019年底算起，在新冠疫情這1年多的肆虐期間，日本主要家庭餐廳店面數，已從約9100家大減至8300家左右，也就是將近有1成已熬不下去進而忍痛關門。1日，根據東京商工研究(TSR)最新報告，截至2021年3月底，日本11家主要大型上市家庭餐廳業者旗下有8,322家店面，季減115家，表示2020年12月時，還有8,437家之多。但拉長至疫前的2019年12月末，當時總計有9,114家主要家庭式連鎖餐廳，但經過這疫情1年半，有近800家餐廳抵不過新冠病毒因此歇業。

在日本這11家大型連鎖餐廳中，只有以義式料理為主的薩莉亞(Saizeriya)反其道而行地進行擴點，從原1,085家增加7家至1,092家。不過，其它日本同業運氣就沒這麼好。

業務主要位於日本西部，同時也是日本當地占有率最高的珍有福(Joyfull)，從原來882家用餐店面縮編至682家。同時，Atom連鎖餐廳集團的店面數量，也從468家減至367家。經計算後，珍有福與Atom在這波疫情中，都關了大概2成以上的餐廳。

為抑制新冠病毒擴散，日本時不時都在實施緊急狀態的社交禁令。餐廳裡目前是門可羅雀，連最賺錢的下班時間也等不到幾位客人。這種淒涼畫面會上演多久，現在是無人知曉。

除了疫情外，東京貴到爆的店租，也是加速這些連鎖餐廳倒閉的催化劑。

(時報資訊)