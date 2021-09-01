【時報記者沈培華台北報導】不鏽鋼管板廠彰源(2030)跟隨上游漲價，公司預期第三季營收、毛利率可望再優於第二季，目前能見度約二個月，跟上半年差異不大；報價也會持續跟隨上游，對後市需求保持樂觀。

彰源31日受券商邀請舉辦法說會，公司指出，今年以來上游不鏽鋼價上漲超過50%，其中6~8月漲約37%，公司產品報價跟著上游走，預期陸續反應在8、9月，整體第三季營收、毛利率可望再優於第二季。

彰源今年上半年受惠鋼價、需求俱增，營收、毛利率及獲利表現均較去年同期大幅成長，上半年營收67.3億元，毛利率15.89%，EPS 1.44元。其中，第二季營收37.54億元，毛利率17.16%，EPS 0.99元。

彰源指出，目前鋼價已上漲到一定高位，下游多少會居高思危，所以拉貨傾向需要多少買多少，比較不會事先備庫存，惟因台商回流建廠、半導體、化工、基建等需求仍在，因此接單量保持穩健，目前訂單維持2個月左右，跟上半年沒有差異太大，公司的報價也會持續跟緊上游，利差預料保持高檔水準。

展望後市，彰源指出，中國、俄羅斯加強鋼材出口管制，但各地基礎建設政策陸續通過、執行，加上中國、美國市場資金面保持寬鬆，預料整體不鏽鋼市可望保持熱絡，對公司營運持續審慎樂觀態度。

彰源為不鏽鋼管、板廠，有台灣、中國大陸廠，台灣廠不鏽鋼管月產能約1.1萬噸、不鏽鋼板0.5噸；中國無錫廠月產能約0.6萬噸，目前兩岸廠區產能利用率約6~7成，兩岸月均出貨量總共約1.5萬噸。

(時報資訊)

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