【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】微軟意外宣布將於10月初推出最新版作業系統Windows 11，這個時間點比該公司和市場所預期的提前許多。

微軟宣布，自10月5日起將開始採用「分階段、有序」的方法進行免費升級，且將優先提供新設備升級服務，預計到2022年中，所有符合條件的用戶都將獲得免費升級。

微軟此前曾表示可能於明年發布Windows 11。

新版作業系統提供一些視覺增進功能，並納入了通訊和協同軟體Microsoft Teams，以及新版Microsoft商店等6月宣布的變更。但其最大變化之一或許是「開始」清單，以及置於工作列中央的「開始」新按鈕。該清單會開啟一個視窗，顯示釘選的應用程式、最近打開的「推薦」檔案和一個搜索框。

這次Microsoft Teams將直接整合入Windows 11系統中，在工作列上也將有自己的圖示。

新作業系統將提供遊戲玩家「Auto HDR」功能，能自動改善顯示器的色彩與照明，這項技術最早採用於微軟Xbox遊戲機。

在推出徹底改頭換面的Windows 10系統之後，睽違了6年，微軟才推出Windows 11。Windows 10作業系統是微軟具里程碑意義的一次重大升級，目前全球大約有13億台設備使用這套系統。產業分析公司CCS執行長Geoff Blaber表示，和Win 8進階至Win 10的重大變革相比，Win 11並非「具革命性的一步」。

(時報資訊)