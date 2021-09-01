台股今年來指數表現佳，主計總處預估2021年經濟展望，將GDP年增率上修至5.88％，將為近11年來最高，主因外貿表現強勁、廠商擴大投資。雖8月來受美國討論縮減購債，影響股市上下波動，不過台灣經濟基本面頗佳，可望帶動股市表現。

根據國內主要機構預估，2021年台灣經濟成長率介於5.08～5.88％之間，全年GDP增長率相較歷年佳，主因受到淨出口、民間投資支出優於預期。

兆豐投信台灣先進通訊基金經理人許鈞雄指出，時序進入傳統電子產業旺季，且台灣疫情降級警戒經濟活動逐步重啟，半導體產業中的晶圓代工、IC設計、封裝，到後續的關鍵零組件，台灣廠商都能掌握到關鍵，相關企業均可望釋出正面訊息，但後續宜留意美國聯準會對QE TAPER的討論進度，若台股於此時呈現震盪格局，將浮現投資時機。

許鈞雄指出，近期盤面個股輪動快速，且融資水位持續增高、當沖比率也高，造成類股表現差異仍相當大。投資方向持續聚焦台股戰略骨幹的科技股，如5G相關供應鏈將是未來5～10年主流。

選股策略上，聚焦漲價概念股且具有業績題材，以及下半年、明年營運向上的類股，如ABF載板、IC設計、矽晶圓、電動車等族群為主。

未來展望上，近期全球疫情因變種病毒擴散，美歐等成熟國家追加疫苗施打，雖然國外疫情反覆，但國內商品出口需求佳，出口受惠於半導體、5G資通訊產品等出口需求強勁。

後續密切觀察台灣的疫苗取得與接種速度，Delta變種病毒防堵、疫苗接種速度，將會是影響台灣第四季與2022年民間消費、經濟增長的關鍵。

(時報資訊)