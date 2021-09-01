富邦證券2日將舉行富邦投資論壇，針對第三代半導體、自駕車、碳中和三大主題，並邀請多位重量級專家與會演講，進行深入探討，掌握科技新趨勢及商機。

富邦證表示，今年在歐美緩步解封及資金充沛的帶動下，全球股市欣欣向榮，而台股指數也再創歷史新高，除了供給嚴重吃緊的半導體產業之外，傳產中的航運、鋼鐵等類股亦多有表現。

步入下半年後，預期聯準會將謹慎縮表，資金面仍然保持充沛，主要國家在疫苗普及後的經濟亦可望回歸常態，然而，在比較基期墊高之下，無論是企業獲利或是經濟表現，都將面臨成長減速的疑慮，此時投資人更應著眼長期趨勢，以長線保護短線的操作來掌握致勝契機。

以氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）為代表的第三代半導體，是目前高科技領域最熱門的話題，具備耐高溫、耐高壓、高頻率、大功率、抗輻射等優異特性，被廣泛應用於5G基站、新能源汽車、數據中心等場景。富邦證券特別邀請到知識力科技執行長曲建仲與盛新材料林柏丞，以深入淺出的方式，探討第三代半導體技術的發展藍圖。

第二部分則邀請工研院的王傑智數位長，由現今技術發展與廠商動態，進一步剖析自駕車的產業商機。富邦證券表示，2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速，因此將會帶動各式各樣的先進駕駛輔助系統（ADAS）。

隨著各國在《巴黎協定》中承諾，在2050至2100年實現全球「碳中和」目標，降低碳排放量的碳中和商機，已經成為未來十年的重大商機。因此，富邦證券邀請金屬工業研究發展中心的陳建任專案經理，以近期各國鋼品關稅等政策出發，引申至碳中和趨勢下的鋼鐵業契機。

而新冠肺炎出現，改變日常生活型態，包括VR也都有新的應用面貌。富邦證券邀請前宏達電台灣區總經理陳柏諭，主講VR生態鏈與後疫情下的新應用趨勢；針對運價不斷飆漲的貨櫃航運，邀請前陽明董事長謝志堅提出對產業的發展觀察與應對策略。另外也邀請了數十家上市櫃指標公司，透過此次富邦投資論壇平台與法人直接溝通。

(時報資訊)