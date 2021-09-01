【時報記者沈培華台北報導】台積電漲價，顯示供不應求的狀況，市場預期，晶圓代工價格一路看漲到2022年，聯電(2303)亦可望持續受惠。聯電在三大法人持續追捧下，股價開低走高，盤中漲1.4元至64.5元，再創新高價。

美股整理，聯電ADR漲0.18%。聯電周二收高至63.1元，三大法人近三天聯手共計買超118230張。

台積電日前傳出全面調漲代工價格，多家IC設計廠商證實收到台積電漲價通知；台積電漲價，顯示供不應求的狀況，市場預期，晶圓代工價格一路看漲到2022年，聯電等晶圓代工廠在2022年漲價格局亦可望確立。

聯電今年已多次調漲代工價格，預計下半年續旺，公司也看好第三季營收再創新高。

聯電於日前法說會表示，第三季的需求仍然強勁，供給面緊張狀況持續。且預期毛利成長動能將可持續到第三季。聯電持續樂觀看第三季，預估晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高；聯電估第三季毛利率約在35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第二季持續增長。

聯電第三季產能利用率在100%，預期結構性的需求仍將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升。

研調機構TrendForce表示，第二季晶圓代工受惠價漲量增，推升產值季增6.2%再創紀錄，台積電第二季市占率52.9%穩居龍頭地位，聯電第二季仍居第三位。展望第三季，持續產能供不應求且價格調漲，預料第三季前十大晶圓代工產值將再創紀錄，且季增幅度將更勝第二季。

整體而言，台積電、聯電、力積電等晶圓廠未來都有擴產規劃，但新建晶圓廠至少需要1-2年的時間，直到明(2022年)年下半年至2023年才會有新產能陸續開出。短期內在需求強勁，但產能增加有限下，晶圓代工業者可望持續調整產品報價，成為帶動明年營運成長動能。

(時報資訊)

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