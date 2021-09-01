【時報-台北電】中經院公布8月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數(PMI)已連續10個月維持在60.0%以上的擴張速度，惟指數下跌3.1個百分點至62.1%，為2021年1月以來最慢擴張速度。

在五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。六大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業的65.0%、電力暨機械設備產業62.9%、基礎原物料產業58.9%、食品暨紡織產業55.4%、交通工具產業54.5%與化學暨生技醫療產業52.3%。

未來六個月展望指數由2020年12月以來最慢擴張速度64.3%回升 1.9個百分點至66.2%，連續第12個月呈現擴張。

隨著台灣確診人數邁向清零並降級至二級警戒，2021年8月未季調之台灣非製造業經理人指數(NMI)已連續2個月擴張，指數續揚3.5個百分點至56.7%。

四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。八大產業NMI皆呈現擴張，各產業依擴張速度排序為住宿餐飲業的65.3%、教育暨專業科學業59.5%、營造暨不動產業59.4%、運輸倉儲業57.4%、批發業57.2%、金融保險業55.9%、資訊暨通訊傳播業53.9%與零售業51.4%。（編輯整理：張嘉倚）

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